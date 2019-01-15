15.01.2019 | 09:28

В понедельник, 14 января, в селе Архаровка Иссинского района при пожаре погибли домашние животные.

Сигнал о возгорании поступил дежурному в 17:20. На место происшествия на трех спецавтомобилях выехали семь сотрудников муниципальной пожарной охраны и два добровольца.

«На улице Приовражной сгорел сарай площадью 100 кв. метров и кровля деревянного дома площадью 60 кв. м. При пожаре погибло семь голов скота», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, не уточняя, о каких именно животных идет речь.

15 декабря при пожаре в 3-м проезде Зарубина в Пензе погибло множество собак, разведением которых занималась хозяйка дома. Сама женщина скончалась по дороге в больницу.