Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|15 янв 2019|10:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.07  |  $  67.19

Происшествия | В Иссинском районе при пожаре погибли домашние животные

15.01.2019|09:28
Печать

В понедельник, 14 января, в селе Архаровка Иссинского района при пожаре погибли домашние животные.

Сигнал о возгорании поступил дежурному в 17:20. На место происшествия на трех спецавтомобилях выехали семь сотрудников муниципальной пожарной охраны и два добровольца.

«На улице Приовражной сгорел сарай площадью 100 кв. метров и кровля деревянного дома площадью 60 кв. м. При пожаре погибло семь голов скота», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, не уточняя, о каких именно животных идет речь.

15 декабря при пожаре в 3-м проезде Зарубина в Пензе погибло множество собак, разведением которых занималась хозяйка дома. Сама женщина скончалась по дороге в больницу.

Источник — фото: Pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 