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Происшествия | В Белинском районе 40-летний пешеход погиб под колесами «Мерседеса»

15.01.2019|15:45
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В понедельник, 14 января, в Белинском районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

По предварительным данным, в 7:15 на 130-м километре автодороги Тамбов - Пенза 50-летний водитель автомобиля Mercedes Benz Actros наехал на 40-летнего мужчину.

«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

7 января на 203-м километре трассы Тамбов - Пенза 56-летний пешеход попал под Volkswagen Passat, которым управлял 62-летний водитель. Мужчина скончался на месте происшествия.

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