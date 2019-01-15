15.01.2019 | 15:45

В понедельник, 14 января, в Белинском районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

По предварительным данным, в 7:15 на 130-м километре автодороги Тамбов - Пенза 50-летний водитель автомобиля Mercedes Benz Actros наехал на 40-летнего мужчину.

«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

7 января на 203-м километре трассы Тамбов - Пенза 56-летний пешеход попал под Volkswagen Passat, которым управлял 62-летний водитель. Мужчина скончался на месте происшествия.