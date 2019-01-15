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Происшествия | На проспекте Победы не поделили дорогу Volkswagen Polo и Chevrolet Lacetti

15.01.2019|11:48
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Ночной снегопад, продолжившийся утром, спровоцировал массу ДТП в областном центре во вторник, 14 января.

Столкновения произошли на улицах Воронова, Лермонтова, Пушкина, Окружной и ее дублере (там случилось ДТП с участием грузовика FAW, Mazda CX-5 и Skoda Octavia, водитель последней доставлен в больницу), Сурском мосту.

Не стал исключением и проспект Победы. По предварительным данным, там в 7:20 напротив административного здания (проспект Победы, 75) дорогу не поделили Volkswagen Polo, которым управлял 27-летний мужчина, и Chevrolet Lacetti с 46-летний водителем.

«Водитель Volkswagen Polo был осмотрен медиками на месте и отпущен. По факту ДТП проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|15.01.2019 12:17|

Дороги чистить надо до нормативного состояния, тогда и ДТП не будет. С утра на дорогах ни одной единицы спецтехники, все завалило снегом, одни накатанные колеи остались. А снег только начался...

Гость|15.01.2019 12:23|

Гость писал(a):

Дороги чистить надо до нормативного состояния, тогда и ДТП не будет.
Эмэртэ головы надо делать вовремя, тогда и ДТП не будет!

Имя: Гость
Комментарий:

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