15.01.2019 | 11:48

Ночной снегопад, продолжившийся утром, спровоцировал массу ДТП в областном центре во вторник, 14 января.

Столкновения произошли на улицах Воронова, Лермонтова, Пушкина, Окружной и ее дублере (там случилось ДТП с участием грузовика FAW, Mazda CX-5 и Skoda Octavia, водитель последней доставлен в больницу), Сурском мосту.

Не стал исключением и проспект Победы. По предварительным данным, там в 7:20 напротив административного здания (проспект Победы, 75) дорогу не поделили Volkswagen Polo, которым управлял 27-летний мужчина, и Chevrolet Lacetti с 46-летний водителем.

«Водитель Volkswagen Polo был осмотрен медиками на месте и отпущен. По факту ДТП проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.