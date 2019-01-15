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Происшествия | На дублере Окружной столкнулись грузовик и две легковые машины

15.01.2019|11:07
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Утром во вторник, 15 января, на дублере Окружной в Пензе случилось ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, в 9:50 там столкнулись Skoda Octavia с 33-летним водителем, грузовик FAW, которым управлял 50-летний мужчина, и Mazda CX-5 - за рулем находился 51-летний мужчина.

«Водителя Skoda Octavia доставили в медицинское учреждение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Фото с места ЧП появились в группе «Сова Пенза авто». «Опять на том же месте. Канава справа, ловишь передним колесом, выбрасывает на встречку и... Даже не знаю, какое по счету это ДТП на этом месте. На ровном месте», - прокомментировал один из горожан.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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