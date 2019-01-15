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Происшествия | Кузнечане остались без отопления из-за аварии на сетях

15.01.2019|12:38
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Во вторник, 14 января, в Кузнецке жители нескольких улиц остались без отопления. Причиной тому стала авария на сетях.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на АО «Гидромаш-Групп», произошел прорыв трубы диаметром 300 мм.

Тепло перестало поступать в дома на улицах Дарвина, Комсомольской, Московской и в район железнодорожного вокзала.

«По мере устранения пробоины на трубе подача тепла возобновится», - добавили в пресс-службе.

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Гость|15.01.2019 13:41|

да и нефиг им! с жиру бесятся там в Кузнецке у себя!

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