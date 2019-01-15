15.01.2019 | 12:38

Во вторник, 14 января, в Кузнецке жители нескольких улиц остались без отопления. Причиной тому стала авария на сетях.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на АО «Гидромаш-Групп», произошел прорыв трубы диаметром 300 мм.

Тепло перестало поступать в дома на улицах Дарвина, Комсомольской, Московской и в район железнодорожного вокзала.

«По мере устранения пробоины на трубе подача тепла возобновится», - добавили в пресс-службе.