14.01.2019 | 18:22

34-летняя женщина погибла во время пожара в деревянном строении на улице Третья Линия. О беде, а она нагрянула рано утром, огнеборцам сообщили соседи.

«Незамедлительно к месту пожара были направлены четыре пожарных расчета и 12 человек личного состава. По прибытии было установлено, что горит кровля частного жилого дома на площади 40 квадратных метров и также существует горение внутри части дома», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

До самого обеда пожарные заливали тлевшие стены. Помимо женщины, там проживал и ее супруг, но в момент возгорания его дома не было. Репутация у пары, по словам соседей, довольно сомнительная.

«Они пили день и ночь. Гулянка, пьянка», - рассказали местные жители.

«Неоднократно к хозяевам данного дома приходила рабочая группа Кузнецкого района, состоящая из сотрудников МЧС, из сотрудников полиции, социальной службы, работников администрации. Были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, но нарушения эти, по всей видимости, устранены не были», - добавила Анна Шупилова.

Только с начала 2019 года на территории Пензенской области произошло больше 60 пожаров, унесших жизни девяти человек.