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Происшествия | На улице Бородина мужчина угрожал взорвать подъезд многоэтажки

14.01.2019|15:06
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Жители дома № 10 на улице Бородина воскресным утром проснулись и внезапно почувствовали себя как на пороховой бочке. Их сосед с четвертого этажа угрожал взорвать здание, открыв на кухне газ. На место ЧП прибыли все экстренные службы города. Никаких требований мужчина не предъявлял, закрылся у себя в квартире и никого в нее не пускал.

«Сейчас, если начнете штурмовать дверь, я сейчас взорву весь подъезд»», - передала услышанные слова жительница дома № 10 на ул. Бородина Валентина Ивановна.

Панельная девятиэтажка могла сложиться как карточный домик, напомнив магнитогорскую трагедию, где в конце декабря в результате взрыва бытового газа рухнул целый подъезд, почти сорок человек погибли. Ждать беды, подобной той, что произошла в Челябинской области, в Пензе не стали.

«Мы ему перекрыли газ, у него плита там в полуразобранном состоянии», - рассказал рабочий.

Ситуацию усугублял тот факт, что все это время в своей квартире дебошир удерживал заложницу.

«И закрылся, и свою сожительницу, девчонку, бил, наверное, смертным боем. Увели ее всю истыканную, в синяках, всю избитую, она кричала. Скорая приехала, а он на них с ножницами кинулся. Они выскочили - полицию вызвали», - добавила жительница дома.

Стражам порядка удалось проникнуть в помещение и в кратчайшие сроки обезвредить злоумышленника. По словам соседей, мужчина буянит регулярно. Что вынудило его пойти на крайние меры, выяснят следователи.

Но прежде 35-летнего дебошира отправили на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения. А если потребуется, он пройдет и психиатрическую экспертизу.

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Гость|14.01.2019 15:51|

Н-да.. истязал человека, предпринимал действия в которых усматривалась подготовка к теракту и - на медосвидетельствование. А за репост сразу ласты вяжут, бывает и с маски-шоу.

Гость|14.01.2019 15:55|

Гость писал(a):

А за репост сразу ласты вяжут, бывает и с маски-шоу.
Это где такой гуманизм? У нас во Франции за ретвит сразу берут за жабры, с электрошокером, без лишних слов.

Имя: Гость
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