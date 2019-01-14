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Происшествия | На пензенском заводе загорелся потолочный утеплитель

14.01.2019|15:50
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В понедельник, 14 января, в Пензе произошел пожар, которые тушили почти 20 сотрудников МЧС.

Сигнал о том, что в здании № 19а на улице Терновского возникло возгорание, поступил на пульт дежурного в 12:49. На борьбу с огнем выехали 18 человек на шести спецавтомобилях.

Сотрудники завода «Элетех», расположенного в здании, самостоятельно покинули его до приезда пожарных подразделений.

«В административном здании загорелся потолочный утеплитель на площади 20 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Источник — фото: 58.mchs.gov.ru/
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Гость|14.01.2019 16:17|

Точно враги подстроили.

Имя: Гость
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