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Происшествия | В Кузнецком районе при столкновении четырех авто пострадала женщина

13.01.2019|11:42
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В субботу, 12 января, в Кузнецком районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей. Сигнал об аварии поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 20:41.

По предварительным данным, на 264-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись Daewoo Matiz, MAN, Mercedes-Benz и Volvo.

В результате ДТП пострадал один человек - женщина 1992 года рождения.

«Для ликвидации последствий аварии привлекалось три человека, одна единица техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

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Гость|13.01.2019 12:19|

Если матиз выжил, это не авария, так, поцеловались слегка.

Гость|13.01.2019 12:34|

264км далеко не кузнецкий район

Имя: Гость
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