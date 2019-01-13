13.01.2019 | 11:42

В субботу, 12 января, в Кузнецком районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей. Сигнал об аварии поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 20:41.

По предварительным данным, на 264-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись Daewoo Matiz, MAN, Mercedes-Benz и Volvo.

В результате ДТП пострадал один человек - женщина 1992 года рождения.

«Для ликвидации последствий аварии привлекалось три человека, одна единица техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.