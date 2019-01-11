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Происшествия | В центре Пензы микроавтобус сбил женщину и врезался в маршрутку

11.01.2019|10:29
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В четверг, 10 января, в центре Пензы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, в 18:50 напротив дома № 3 на улице Чехова микроавтобус «Луидор» под управлением 60-летнего водителя сбил 40-летнюю женщину, а затем врезался в стоявшее маршрутное такси марки Peugeot, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

«В результате происшествия женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Происшествия с участием маршрутных такси не редкость в областном центре. Так, 5 декабря на перекрестке улиц Каракозова и Луначарского легковой автомобиль въехал в маршрутное такси № 43. 12 декабря на улице Лермонтова дорогу не поделили автобус № 130, маршрутка № 77 и три легковых автомобиля. 27 декабря на проспекте Строителей столкнулись Mercedes, следовавший по маршруту № 77, и Toyota Camry.

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Гость|11.01.2019 11:13|

А где Яндекс такси ?

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