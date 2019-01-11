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Происшествия | На улице 8 Марта в Пензе попал в ДТП автобус № 82с

11.01.2019|12:53
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В пятницу, 11 января, около 11:00 на улице 8 Марта в Пензе произошло ДТП с участием автобуса № 82с и двух легковых автомобилей - ВАЗ-2109 и Granta.

Транспортные средства столкнулись напротив дома № 27.

«По предварительным данным, автобусом МАЗ управлял 59-летний мужчина, за рулем Granta находился 57-летний водитель, а ВАЗ-2109 - 49-летний», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

В результате ДТП никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

10 января в центре Пензы - напротив дома № 3 на улице Чехова - маршрутка сбила 40-летнюю женщину, а потом врезалась в другой микроавтобус. Пешехода госпитализировали.

Источник — видео Александра Дикого, vk.com/sova_penza
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Гость|11.01.2019 13:47|

ДУРЕНЬ ТЫ ЧТО СНЯЛ ТО? ЛУЧШЕ БЫ СВОЙ ХРЕН СНЯЛ.

Гость|11.01.2019 13:53|

penzainform.ru писал(a):

ВАЗ-2109 и Granta.
Запрещать нужно весь этот хламный тазобрак !!!

Гость|11.01.2019 14:00|

#оператор_от_бога

Гость|11.01.2019 14:17|

Гость писал(a):

ДУРЕНЬ ТЫ ЧТО СНЯЛ ТО?

Музыку послЮшЯлЬ, мало, Да?

Имя: Гость
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