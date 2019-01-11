11.01.2019 | 12:53

В пятницу, 11 января, около 11:00 на улице 8 Марта в Пензе произошло ДТП с участием автобуса № 82с и двух легковых автомобилей - ВАЗ-2109 и Granta.

Транспортные средства столкнулись напротив дома № 27.

«По предварительным данным, автобусом МАЗ управлял 59-летний мужчина, за рулем Granta находился 57-летний водитель, а ВАЗ-2109 - 49-летний», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

В результате ДТП никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

10 января в центре Пензы - напротив дома № 3 на улице Чехова - маршрутка сбила 40-летнюю женщину, а потом врезалась в другой микроавтобус. Пешехода госпитализировали.