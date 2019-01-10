10.01.2019 | 10:32

Днем в среду, 9 января, в селе Вадинск случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 12:36.

На тушение огня выехали шестеро спасателей на двух спецавтомобилях. Как оказалось, на Колхозной улице сгорела срубовая баня площадью 20 квадратных метров.

«В результате пожара пострадала женщина. Она получила ожоги рук и лица и была госпитализирована», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Уточняется, что это хозяйка домовладения, на территории которого располагалась баня.