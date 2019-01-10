В четверг, 10 января, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.
Сообщение о случившемся появилось в группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте». «Ехали только что около бизнес-инкубатора, лежала около остановки сбитая девчонка», «Говорят, под ПАЗик залетела», «Стояла реанимация, гаишники», - написали подписчики паблика.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили: по предварительной информации, в 15:10 напротив дома № 8 на улице Белинского 52-летний водитель автобуса марки ПАЗ сбил 15-летнюю девочку-подростка.
Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.
«Осторожней, люди, возле остановок - сплошной каток», - обратился к населению один из комментаторов в группе «Подслушано в Кузнецке».
Как звать то ? Никто не знает ?