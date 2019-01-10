Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|10 янв 2019|18:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.21  |  $  66.86

Происшествия | В Кузнецке водитель автобуса сбил девочку-подростка около остановки

10.01.2019|17:14
Печать

В четверг, 10 января, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.

Сообщение о случившемся появилось в группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте». «Ехали только что около бизнес-инкубатора, лежала около остановки сбитая девчонка», «Говорят, под ПАЗик залетела», «Стояла реанимация, гаишники», - написали подписчики паблика.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили: по предварительной информации, в 15:10 напротив дома № 8 на улице Белинского 52-летний водитель автобуса марки ПАЗ сбил 15-летнюю девочку-подростка.

Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

«Осторожней, люди, возле остановок - сплошной каток», - обратился к населению один из комментаторов в группе «Подслушано в Кузнецке».

0
0
0
0
 
Гость|10.01.2019 17:56|

Как звать то ? Никто не знает ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 