10.01.2019 | 17:14

В четверг, 10 января, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.

Сообщение о случившемся появилось в группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте». «Ехали только что около бизнес-инкубатора, лежала около остановки сбитая девчонка», «Говорят, под ПАЗик залетела», «Стояла реанимация, гаишники», - написали подписчики паблика.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили: по предварительной информации, в 15:10 напротив дома № 8 на улице Белинского 52-летний водитель автобуса марки ПАЗ сбил 15-летнюю девочку-подростка.

Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

«Осторожней, люди, возле остановок - сплошной каток», - обратился к населению один из комментаторов в группе «Подслушано в Кузнецке».