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Происшествия | В Кузнецке в ДТП пострадал 85-летний водитель ВАЗа

10.01.2019|10:10
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В среду, 9 января, в Кузнецке случилось ДТП, в котором пострадал престарелый водитель.

Авария произошла в 14:10 у дома № 108 на улице Чкалова. Столкнулись Mazda под управлением 24-летнего молодого человека и ВАЗ-2114, за рулем которого находился 85-летний пенсионер.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС, скорой помощи.

«Медики оказали пожилому мужчине помощь и отпустили его. Водитель иномарки не пострадал», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото: 58.mchs.gov.ru
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Гость|10.01.2019 10:33|

Давно пора ввести ограничения по возрасту на управление транспортными средствами! Отбирать права у стариков. В 85 многие уже в маразме, не понимают, что делают. Еще и угробить кого нибудь могут на своей колымаге.

Гость|10.01.2019 10:35|

Гость писал(a):

Еще и угробить кого нибудь могут на своей колымаге.
Так ведь потом такому старперу еще и ничего не будет, он ведь в маразме! Поддерживаю, права у стариков надо отбирать.

Гость|10.01.2019 10:36|

Им страховку сделают дешевле после 70 лет. Вот радость пенсионному фонду? А другим участникам движения смерть.

Гость|10.01.2019 10:38|

penzainform.ru писал(a):

за рулем которого находился 85-летний пенсионер.
Совсем уже обалдели! Не может человек в таком возрасте адекватно и быстро оценивать обстановку на дороге.

Гость|10.01.2019 10:41|

Требую поднять пенсионный возраст у мужчин до 85, раз они еще рулить в состоянии.

Гость|10.01.2019 10:42|

В нашей стране дожить до 85 лет- на грани научной фантастики, а дедок еще и на "четырке" заруливает! Самец! Завидую белой завистью!

Гость|10.01.2019 10:48|

Гость писал(a):

а дедок еще и на "четырке" заруливает!
Так может потому и заруливает, что неадекватный уже. Был бы вменяемый, не сел бы за руль в таком возрасте.

Имя: Гость
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