В среду, 9 января, в Кузнецке случилось ДТП, в котором пострадал престарелый водитель.
Авария произошла в 14:10 у дома № 108 на улице Чкалова. Столкнулись Mazda под управлением 24-летнего молодого человека и ВАЗ-2114, за рулем которого находился 85-летний пенсионер.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС, скорой помощи.
«Медики оказали пожилому мужчине помощь и отпустили его. Водитель иномарки не пострадал», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Давно пора ввести ограничения по возрасту на управление транспортными средствами! Отбирать права у стариков. В 85 многие уже в маразме, не понимают, что делают. Еще и угробить кого нибудь могут на своей колымаге.