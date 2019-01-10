10.01.2019 | 10:10

В среду, 9 января, в Кузнецке случилось ДТП, в котором пострадал престарелый водитель.

Авария произошла в 14:10 у дома № 108 на улице Чкалова. Столкнулись Mazda под управлением 24-летнего молодого человека и ВАЗ-2114, за рулем которого находился 85-летний пенсионер.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС, скорой помощи.

«Медики оказали пожилому мужчине помощь и отпустили его. Водитель иномарки не пострадал», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.