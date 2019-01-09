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Происшествия | Жители Ахун остались без воды из-за коммунальной аварии

09.01.2019|22:06
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Жители почти 80 индивидуальных домов в Ахунах остались без холодной воды. Подачу ресурса пензенцам приостановили в связи с порывом водопровода.

По информации Единой дежурной диспетчерской службы г. Пензы, ЧП произошло вечером в среду, 9 января.

«Ведутся работы по восстановлению водоснабжения населения. Соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов находится на контроле органов прокуратуры», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший прокурор области Светлана Артамонова.

30 декабря порыв произошел у многоэтажного дома № 156 на проспекте Строителей. На несколько часов были отключены от водоснабжения 7 домов.

31 декабря очередная коммунальная авария случилась на улице Тимирязева. Без холодной воды оставались 25 жилых домов частного сектора и Дворец детского (юношеского) творчества.

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