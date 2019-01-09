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Происшествия | Житель Сердобского района пострадал при пожаре в доме

09.01.2019|09:42
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Во вторник, 8 января, в селе Куракино Сердобского района произошел пожар, в котором едва не погиб местный житель.

Сигнал о возгорании деревянного дома на Октябрьской улице поступил на пульт дежурного в 20:00. На место происшествия выехали 6 сотрудников МЧС на двух спецавтомобилях.

«Дом выгорел внутри, на нем сгорела кровля. При пожаре пострадал 43-летний мужчина», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

7 января при разборе завалов, оставшихся после случившегося накануне пожара в селе Чернояр Земетчинского района, было найдено тело 59-летнего хозяина дома, погибшего в огне. Всего же, по данным регионального ГУ МЧС, за новогодние праздники при пожарах погибли шесть человек. Губернатор Иван Белозерцев распорядился провести расследование причин пожара по каждому дому, сгоревшему в Пензенской области в это время.

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Гость|09.01.2019 10:06|

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