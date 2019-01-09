Во вторник, 8 января, в Пензенском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
В 19:31 на 11-м километре автодороги Пенза - Колышлей столкнулись два ВАЗа четырнадцатой модели.
На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС, скорой помощи.
«В дорожно-транспортном происшествии пострадали два мужчины, одному из которых 54 года, другому - 40», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
Ранее губернатор Иван Белозерцев высказал претензии по поводу расчистки дорог в районах Пензенской области после снегопада. По его мнению, некачественная уборка снега может стать одной из причин ДТП.
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