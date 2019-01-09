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Происшествия | В Пензенском районе в ДТП пострадали два мужчины

09.01.2019|09:53
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Во вторник, 8 января, в Пензенском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

В 19:31 на 11-м километре автодороги Пенза - Колышлей столкнулись два ВАЗа четырнадцатой модели.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС, скорой помощи.

«В дорожно-транспортном происшествии пострадали два мужчины, одному из которых 54 года, другому - 40», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее губернатор Иван Белозерцев высказал претензии по поводу расчистки дорог в районах Пензенской области после снегопада. По его мнению, некачественная уборка снега может стать одной из причин ДТП.

Источник — фото: 58.mchs.gov.ru
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Гость|09.01.2019 10:39|

дВА мУЖЧИНЫ??? вЫ РЕАЛЬНО-ЭТО ПИШИТЕ????дВА МУЖЧИНЫ!!! ГДЕ РЕДАКТОРЫ????

Гость|09.01.2019 11:41|

А что же не написали, что они были пьяные в хлам???!

Имя: Гость
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