09.01.2019 | 09:53

Во вторник, 8 января, в Пензенском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

В 19:31 на 11-м километре автодороги Пенза - Колышлей столкнулись два ВАЗа четырнадцатой модели.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС, скорой помощи.

«В дорожно-транспортном происшествии пострадали два мужчины, одному из которых 54 года, другому - 40», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее губернатор Иван Белозерцев высказал претензии по поводу расчистки дорог в районах Пензенской области после снегопада. По его мнению, некачественная уборка снега может стать одной из причин ДТП.