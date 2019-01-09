09.01.2019 | 10:29

Утром в среду, 9 января, на трассе М5 в Городищенском районе произошло ЧП: на 686-м километре, между поворотами на Городище и село Архангельское, загорелся ехавший Nissan Qashqai.

Это случилось в 5:27. На место прибыли пожарные - три человека, одна машина, но иномарка уже сгорела полностью.

«Водитель Nissan не пострадал, причины происшествия выясняются», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

14 ноября около полуночи на трассе М5 в Челябинской области сгорел грузовой автомобиль Volvo, перевозивший мебель из Пензы в Красноярск. Когда водитель почувствовал запах гари («коротнуло» сцепление) и обернулся, прицепа за пламенем уже не было видно. Дальнобойщик попытался отцепить фургон, но механизм заклинило, и пламя перекинулось на него.

В итоге машина сгорела полностью, а водитель остался на трассе в резиновых тапочках и шерстяных носках.