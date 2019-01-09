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Происшествия | На улице Карпинского в Пензе троллейбус сбил велосипедиста

09.01.2019|09:31
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Утром в среду, 9 января, на улице Карпинского в Пензе случилось нестандартное для зимы ДТП с участием общественного транспорта.

Сообщение об этом появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». «Пешеходный переход около «Юны». Троллейбус сбил велосипедиста. Актуально на 8:15», - написал автор поста Влад Орешкин.

Позднее пришла информация от другого подписчика группы, который уточнил, что из-за попавшей в ДТП рогатой машины на Карпинского встали и другие троллейбусы.

«Уже оформляют. Сбили или задели велосипедиста. Актуально на 8:30», - пояснил горожанин.

В комментариях к записи пензенцы стали обсуждать, зачем пострадавший отправился в путь на велосипеде в 15-градусный мороз.

«Благодаря нашим коммунальным службам, на машинах не везде можно разъехаться, а тут еще велосипедисты. Какая необходимость ехать на велосипеде по проезжей части?» - недоумевал Владимир Шабала.

Однако у экстремала нашлись защитники. «По ПДД можно ездить по велодорожке или полосе для велосипедистов. Если такие отсутствуют, то можно ездить по правому краю проезжей части или обочине. Так что он все правильно ехал, велодорожки там нет», - заступился за пострадавшего Ярослав Мудрый.

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Гость|09.01.2019 09:43|

Я этого велосипедиста еще до нового года видела на проспекте Строителей. Очень беззащитно смотрелся на проезжей части.

Гость|09.01.2019 09:47|

Жалко не наглухо

Гость|09.01.2019 09:47|

Градоначальники же призывали ездить на работу на велосипедах,ну вот он и поддержал руководство города)))

Гость|09.01.2019 09:48|

Говорил губернатор про велодорожки,но не слушают его,вот и беда пришла.

Гость|09.01.2019 09:49|

penzainform.ru писал(a):

заступился за пострадавшего Ярослав Мудрый.
Как-то и спорить с ним не хочется. А то мало ли что:-)

Гость|09.01.2019 09:51|

Я знаю в чем проблема. Ильин обещал чистить до бордюров. В итоге половина дороги засыпана. Вот и пришлось ему на велосипеде по середине шпарить. Я бы на месте ИАБ Ильина к ответу призвал. А еще лучше, отправил бы его на пятнадцати градусном морозе на велосипеде по нашим дорогам!

Гость|09.01.2019 09:52|

penzainform.ru писал(a):

Уже оформляют. Сбили или задели велосипедиста.

Идиот на велосипеде залез под троллейбус.

Гость|09.01.2019 09:58|

Велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. (ПДД 24.8)

То есть если велосипедисту нужно пересечь дорогу по пешеходному переходу, ему необходимо слезть с велосипеда "превратиться в пешехода"

фиг кто это выполняет.

Гость|09.01.2019 10:00|

penzainform.ru писал(a):

Благодаря нашим коммунальным службам,

Все работает отлично, уже даже на велосипедах по зиме начали шастать, а говорите дороги не чищены. Наговор на руководство.

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