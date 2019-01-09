09.01.2019 | 09:31

Утром в среду, 9 января, на улице Карпинского в Пензе случилось нестандартное для зимы ДТП с участием общественного транспорта.

Сообщение об этом появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». «Пешеходный переход около «Юны». Троллейбус сбил велосипедиста. Актуально на 8:15», - написал автор поста Влад Орешкин.

Позднее пришла информация от другого подписчика группы, который уточнил, что из-за попавшей в ДТП рогатой машины на Карпинского встали и другие троллейбусы.

«Уже оформляют. Сбили или задели велосипедиста. Актуально на 8:30», - пояснил горожанин.

В комментариях к записи пензенцы стали обсуждать, зачем пострадавший отправился в путь на велосипеде в 15-градусный мороз.

«Благодаря нашим коммунальным службам, на машинах не везде можно разъехаться, а тут еще велосипедисты. Какая необходимость ехать на велосипеде по проезжей части?» - недоумевал Владимир Шабала.

Однако у экстремала нашлись защитники. «По ПДД можно ездить по велодорожке или полосе для велосипедистов. Если такие отсутствуют, то можно ездить по правому краю проезжей части или обочине. Так что он все правильно ехал, велодорожки там нет», - заступился за пострадавшего Ярослав Мудрый.