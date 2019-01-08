08.01.2019 | 11:23

В воскресенье, 6 января, в селе Чернояр Земетчинского района произошел пожар, унесший жизнь местного жителя.

Сигнал о том, что на улице Центральной горит деревянный дом, поступил на пульт дежурного в 17:35. На тушение огня прибыли девять пожарных на трех спецавтомобилях. Несмотря на их усилия, пламя полностью уничтожило строение.

«На следующий день, 7 января, при разборе завалов был найден мертвым владелец дома - 59-летний мужчина, проживавший один. Проводится доследственная проверка, причины возгорания устанавливаются», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

8 января на видеоконференции губернатора Пензенской области руководитель регионального ГУ МЧС России Сергей Козлов сообщил, что в период праздников и выходных при пожарах погибли шесть человек.

Так, 2 января произошло два смертельных пожара. В селе Старое Захаркино Шемышейского района жертвой огненной стихии стал 57-летний мужчина. В деревне Сярде Белинского района в сгоревшем доме нашли тело 43-летнего мужчины.

7 января в Кузнецке при пожаре погибла пожилая семейная пара - 73-летняя женщина и ее 80-летний супруг. Их 57-летний сын остался в живых лишь потому, что во время возгорания его не было дома.