Во вторник, 8 января, под Кузнецком произошло ДТП: автомобиль Renault Duster слетел с трассы в кювет и перевернулся на крышу.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного ГУ МЧС России по Пензенской области в 12:46. Авария произошла на подъезде к Кузнецку с восточной стороны.
«На помощь участникам происшествия выехали три спасателя. Как выяснилось, люди в ДТП не пострадали», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Причины случившегося предстоит установить специалистам.
Ранее губернатор Иван Белозерцев высказал недовольство тем, как в Пензенской области были расчищены дороги после снегопада. По его мнению, некачественная уборка снега может стать одной из причин ДТП.
Пылесосы не летают. А люди летают только раз, на небеса.