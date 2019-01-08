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Происшествия | Под Кузнецком Renault Duster слетел с трассы и перевернулся

08.01.2019|18:04
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Во вторник, 8 января, под Кузнецком произошло ДТП: автомобиль Renault Duster слетел с трассы в кювет и перевернулся на крышу.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного ГУ МЧС России по Пензенской области в 12:46. Авария произошла на подъезде к Кузнецку с восточной стороны.

«На помощь участникам происшествия выехали три спасателя. Как выяснилось, люди в ДТП не пострадали», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины случившегося предстоит установить специалистам.

Ранее губернатор Иван Белозерцев высказал недовольство тем, как в Пензенской области были расчищены дороги после снегопада. По его мнению, некачественная уборка снега может стать одной из причин ДТП.

Источник — фото: 58.mchs.gov.ru
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Гость|08.01.2019 18:16|

Пылесосы не летают. А люди летают только раз, на небеса.

Имя: Гость
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