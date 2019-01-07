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Происшествия | В соцсети появилось видео столкновения двух автомобилей в Пензе

07.01.2019|09:56
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ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в воскресенье, 6 января, в Пензе. Видео, снятое на регистратор, опубликовал в группе «Пенза live» очевидец аварии Евгений Махлаков.

Автор уточнил, что столкновение машин произошло в 15:11 на дороге за СЗК «Дизель-Арена».

На видеозаписи видно, как один из автомобилей, потеряв управление, врезается в другой, разворачивается на 180 градусов и едет навстречу машине, в которой находится автор ролика, ему чудом удалось избежать столкновения. Вторую машину откидывает на обочину.

По словам Евгения Махлакова, пострадавших в ДТП нет, но транспортные средства получили повреждения.

«Водителя «Ларгуса» зажало немного, его вытащили, он за бок держался. Из «Нивы» двое сами вылезли, с ними все хорошо было», - уточнил он.

Видеозапись активно комментируется пензенцами.

«Колея, узкая дорога, лед под снегом сделали свое дело. Проезжал - 2 реанимации стояло, «Ларгус» на утилизацию», - написал еще один свидетель происшествия.

«Просто соблюдайте скоростной режим, и все будет хорошо», - пожелал водителям другой комментатор.

Источник — видео: Евгений Махлаков
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Гость|07.01.2019 10:16|

Побухаловке

Гость|07.01.2019 10:17|

Дорожники на столько заузили проезжую часть,что встречные машины кое-как разьезжаются. Стоит чуть вильнуть одной-сразу же столкновение происходит. В суд на дорожников надо подавать.

Гость|07.01.2019 10:21|

Скоростной режим причина всем авариям

Гость|07.01.2019 10:34|

Нивоводу страховки не хватит. Придется доплатить. Плюс восстановление своей машины.

Сделал себе любимому подарок

Гость|07.01.2019 10:41|

Ларгус этот был "мечта перекупа". 13 год реальный пробег 17 тыс. Новая машина. Сейчас новый 700 тыс , страховка 400. У водителя кстати ребро сломано. Жалко и человека и авто, с выплатами там думаю будет грустно вме, износ и все такое.

Гость|07.01.2019 10:48|

СЕЙЧАС РЕМОНТ,А НЕ ВЫПЛАТА?..

Гость|07.01.2019 11:42|

Можно деньгами получить

Имя: Гость
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