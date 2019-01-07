07.01.2019 | 09:56

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в воскресенье, 6 января, в Пензе. Видео, снятое на регистратор, опубликовал в группе «Пенза live» очевидец аварии Евгений Махлаков.

Автор уточнил, что столкновение машин произошло в 15:11 на дороге за СЗК «Дизель-Арена».

На видеозаписи видно, как один из автомобилей, потеряв управление, врезается в другой, разворачивается на 180 градусов и едет навстречу машине, в которой находится автор ролика, ему чудом удалось избежать столкновения. Вторую машину откидывает на обочину.

По словам Евгения Махлакова, пострадавших в ДТП нет, но транспортные средства получили повреждения.

«Водителя «Ларгуса» зажало немного, его вытащили, он за бок держался. Из «Нивы» двое сами вылезли, с ними все хорошо было», - уточнил он.

Видеозапись активно комментируется пензенцами.

«Колея, узкая дорога, лед под снегом сделали свое дело. Проезжал - 2 реанимации стояло, «Ларгус» на утилизацию», - написал еще один свидетель происшествия.

«Просто соблюдайте скоростной режим, и все будет хорошо», - пожелал водителям другой комментатор.