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Происшествия | Сын погибших в Кузнецке пенсионеров остался жив, потому что не ночевал дома

07.01.2019|13:13
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Следственные органы проводят проверку по факту смерти мужчины и женщины при пожаре в Кузнецке и устанавливают причины возгорания.

Трагедия произошла в понедельник, 7 января. Около 4:00 в доме на улице Орджоникидзе вспыхнул пожар. После того как огонь был потушен, в комнате обнаружили тело женщины 1945 года рождения, около выхода из жилой части дома - тело ее супруга 1938 года рождения.

Их сын 1961 года рождения находился в ту ночь у знакомых, он вернулся, когда дом уже горел. В подразделение МЧС о пожаре сообщили соседи.

При первоначальном осмотре на телах погибших, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. Точная причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы.

«По предварительной информации, очаг возгорания находится в жилой комнате, в месте расположения печи», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следственное управление призывает жителей региона быть осторожнее при эксплуатации газового, печного и электрического оборудования, используемого для отопления, а также при курении как в жилых помещениях, так и на улице.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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