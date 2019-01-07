07.01.2019 | 13:13

Следственные органы проводят проверку по факту смерти мужчины и женщины при пожаре в Кузнецке и устанавливают причины возгорания.

Трагедия произошла в понедельник, 7 января. Около 4:00 в доме на улице Орджоникидзе вспыхнул пожар. После того как огонь был потушен, в комнате обнаружили тело женщины 1945 года рождения, около выхода из жилой части дома - тело ее супруга 1938 года рождения.

Их сын 1961 года рождения находился в ту ночь у знакомых, он вернулся, когда дом уже горел. В подразделение МЧС о пожаре сообщили соседи.

При первоначальном осмотре на телах погибших, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. Точная причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы.

«По предварительной информации, очаг возгорания находится в жилой комнате, в месте расположения печи», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следственное управление призывает жителей региона быть осторожнее при эксплуатации газового, печного и электрического оборудования, используемого для отопления, а также при курении как в жилых помещениях, так и на улице.