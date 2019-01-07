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Происшествия | Попавшим в ДТП за «Дизель-Ареной» мужчинам потребовалась медпомощь

07.01.2019|16:18
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Владельцам двух отечественных машин крупно повезло в аварии. Лобовое столкновение на дороге - дублере Окружной, на участке за «Дизель-Ареной», обошлось без жертв.

По словам обоих водителей, скоростной режим никто не нарушал: в таких погодных условиях это равносильно безумству. Один из них попросил не показывать лицо, чтобы не расстраивать близких.

«Я двигался в сторону Арбекова, товарищ на «Ниве» двигался в сторону Терновки. Его заносит вот здесь вот - и он вылетает мне навстречу, бьет меня в левый бок», - рассказал водитель автомобиля «Лада-Ларгус».

«Занесло меня и выкинуло на эту сторону. И все. Зацепил обочину», - отметил водитель автомобиля «Нива» Сергей.

Помощь врачей шоферам понадобилась (ушибы, царапины), но в больницу никто ехать не захотел.

Оценивать состояние машин водители пока не взялись - оба в шоке.

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Гость|07.01.2019 18:46|

Это что за веселые картинки на борту скорой помощи наклеены?7

Гость|07.01.2019 18:59|

На министра Стрючкова похож человечек)))

Гость|07.01.2019 19:04|

НАОБОРОТ-НЕ ПОВЕЗЛО...

Имя: Гость
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