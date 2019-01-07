07.01.2019 | 17:01

Пара пожилых кузнечан погибла в огне. Ранним рождественским утром на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в частном доме на улице Орджоникидзе.

Когда спасатели прибыли на место, деревянная постройка площадью 63 квадратных метра оказалась объятой пламенем.

«В кратчайшие сроки пожар был ликвидирован. К сожалению, в результате данного пожара погибли два человека: мужчина 1938 года и женщина 1945 года рождения», - сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Пензенской области Роман Засимов.

Известно, что одному жильцу все же удалось спастись. Незадолго до пожара сын погибших вышел из дома.

«Хотелось бы обратиться к жителям Пензенской области. В связи с продолжением празднования новогодних каникул и выходных будьте внимательны, соблюдайте меры пожарной безопасности!» - добавил Роман Засимов.

Причины произошедшего устанавливают инспекторы государственного пожарного надзора. Группа дознавателей из Пензы выехала в Кузнецк. По предварительным данным, очагом возгорания могла стать газовая плита. Также на месте проводят проверку сотрудники следственного комитета.