06.01.2019 | 10:52

В субботу, 5 января, в Спасском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетний.

По предварительным данным, в 12:40 на 471-м километре федеральной трассы М5 «Урал» 62-летний водитель автомобиля Fiat Ducato не справился с управлением, машину занесло, и она врезалась в препятствие.

В результате аварии четыре пассажира иномарки получили телесные повреждения: 38-летнюю женщину с травмами госпитализировали, 27-летнему молодому человеку, 24-летней девушке и 15-летнему подростку оказали помощь на месте и отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В тот же день на трассе М5 случилось два смертельных ДТП. В Нижнеломовском районе при столкновении Hyundai Elantra и фуры Volvo погибли три человека из легкового авто: 38-летний водитель, его 31-летняя жена и 9-летний сын.

В Мокшанском районе 51-летний водитель Renault Logan не справился с управлением, автомобиль занесло, и он врезался в двигающийся во встречном направлении грузовик Volvo. Водитель Logan и его 48-летняя пассажирка погибли на месте.