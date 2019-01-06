06.01.2019 | 15:12

В субботу, 5 января, на улице Ладожской в микрорайоне Арбеково под тяжестью снега обрушилась часть автомобильной мойки самообслуживания.

Сообщение об этом и снимок с места ЧП появились в группе «Подслушано у водителей|Пенза 58» ранним утром 6-го числа.

Информации о том, находился ли кто-то из людей внутри в момент происшествия, пока нет.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области заявили, что сообщений о данном ЧП в их ведомство не поступало.

Из-за обильного снегопада, продолжавшегося на протяжении нескольких суток, усложнилась и дорожная обстановка в регионе. В частности, на трассе М5 в тот же день, 5 января, случилось три крупных ДТП, в которых погибли пять человек.