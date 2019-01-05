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Происшествия | В Нижнеломовском районе в аварии погибли четыре человека

05.01.2019|17:05
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В субботу, 5 января, в Нижнеломовском районе случилось трагическое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни нескольких человек.

По предварительной информации, примерно в 16:00 на 550-м километре трассы М5 «Урал» в селе Вирга столкнулись Hyundai Elantra и грузовой автомобиль.

В результате аварии четыре человека от полученных телесных повреждений скончались на месте. Все они, предположительно, находились в легковой машине.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. На месте работают сотрудники ГИБДД», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|05.01.2019 17:56|

КАК МИНИМУМ ТРОЕ НЕ ВИНОВНЫ...

Гость|05.01.2019 17:58|

Кто?

Гость|05.01.2019 18:19|

Какая трагедия. Горе для семей. Соболезнуем.

Гость|05.01.2019 18:20|

penzainform.ru писал(a):

столкнулись Hyundai Elantra и грузовой автомобиль.
С гвоздем на танк не ходят, тем более на консервных банках таранить паровоз себе дороже. Летчики.

Гость|05.01.2019 18:23|

Не удивлюсь что опять у моста река Атми, там аварийный участок! Ни кто его никак не хочет обозначить и обезопасить

Гость|05.01.2019 18:35|

ПрОклятое место какое-то.На году столько аварий бывает!И действительно,надо как-то этот участок обезопасить!!!

Гость|05.01.2019 18:38|

Гость писал(a):

надо как-то этот участок обезопасить!!!

Береженого бог бережет. Перед тем как садясь за руль надо думать, а не потом.

Имя: Гость
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