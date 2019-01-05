05.01.2019 | 17:05

В субботу, 5 января, в Нижнеломовском районе случилось трагическое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни нескольких человек.

По предварительной информации, примерно в 16:00 на 550-м километре трассы М5 «Урал» в селе Вирга столкнулись Hyundai Elantra и грузовой автомобиль.

В результате аварии четыре человека от полученных телесных повреждений скончались на месте. Все они, предположительно, находились в легковой машине.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. На месте работают сотрудники ГИБДД», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.