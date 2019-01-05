05.01.2019 | 21:59

Прокуратура Пензенской области взяла на контроль ход доследственной проверки по факту ДТП на трассе М5 в Нижнеломовском районе, в результате которого погибла семья из трех человек.

Трагедия случилась в субботу, 5 января, около 15:50 на 556-м километре трассы - у села Вирга.

«38-летний водитель Hyundai Elantra с московскими номерами, следовавший в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo из Московской области», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Водитель Hyundai, его 31-летняя жена и 9-летний ребенок от полученных травм погибли на месте аварии.

22-летний мужчина, управлявший фурой, был отпущен медиками после оказания помощи.

Ранее проходила информация о четырех погибших, однако позже выяснилось, что в Hyundai находились три человека.