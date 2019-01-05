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Происшествия | Прокуратура: На встречку на трассе выехал водитель Hyundai, погибли трое

05.01.2019|21:59
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Прокуратура Пензенской области взяла на контроль ход доследственной проверки по факту ДТП на трассе М5 в Нижнеломовском районе, в результате которого погибла семья из трех человек.

Трагедия случилась в субботу, 5 января, около 15:50 на 556-м километре трассы - у села Вирга.

«38-летний водитель Hyundai Elantra с московскими номерами, следовавший в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo из Московской области», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Водитель Hyundai, его 31-летняя жена и 9-летний ребенок от полученных травм погибли на месте аварии.

22-летний мужчина, управлявший фурой, был отпущен медиками после оказания помощи.

Ранее проходила информация о четырех погибших, однако позже выяснилось, что в Hyundai находились три человека.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|05.01.2019 22:29|

Бедный шофёр,управляющий фурой ! Такое пережить!!

Гость|05.01.2019 22:30|

Ойй,как страшно не стало семьи.ужас,страшно это даже представить

Гость|05.01.2019 22:38|

Понты водителя Хюндая, судя по информации. Ну что, давайте дружно выражать соболезнования по заведенному ритуалу.

А я не буду выражать соболезнования тому, кто не бережётся и рискует жизнями близких.

Гость|05.01.2019 22:42|

Нтчего особенного обычное ДТП от большого знания ПДД

Гость|05.01.2019 22:43|

Самоликвидация бывает.

Гость|05.01.2019 22:45|

Гость писал(a):

А я не буду выражать соболезнования тому
Дура ты глупая просто, с фурой стукнуться в лоб и при скорости в 90 км будут трупы. Учи физику.

Гость|05.01.2019 22:50|

Нормально так покатались до смерти.

Гость|05.01.2019 22:52|

Какие вы тут больные злыдни. Человек мог просто уснуть мгновенно за рулём и все. Может случиться с кем угодно. А вы тут соплями своими все уже исхлестали, придурки.

Гость|05.01.2019 23:00|

Гость писал(a):

Человек мог просто уснуть
Могло колесо стрельнуть, может было не чищено, зацепил обочину, ослепили, подрезали, да что угодно ... и боком под фуру 100% трупы все.

Гость|05.01.2019 23:07|

Гость писал(a):

, с фурой стукнуться в лоб и при скорости в 90 км будут трупы
Кто же 90 катается в зиму?

Имя: Гость
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