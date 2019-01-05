05.01.2019 | 18:25

ИА «ПензаИнформ» стали известны уточненные подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в селе Вирга Нижнеломовского района в субботу, 5 января.

По предварительным данным, в 15:45 на 556-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в аварию попали фура Volvo с полуприцепом и автомобиль Hyundai Elantra.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли четыре человека из Hyundai. От полученных травм скончались водитель легковой машины и трое пассажиров - мужчина, женщина и ребенок.

22-летнему водителю фуры на месте оказали медицинскую помощь, после чего он был отпущен.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются личности погибших», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.