Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|5 янв 2019|20:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Происшествия | ДТП под Нижним Ломовом унесло жизни двух мужчин, женщины и ребенка

05.01.2019|18:25
Печать

ИА «ПензаИнформ» стали известны уточненные подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в селе Вирга Нижнеломовского района в субботу, 5 января.

По предварительным данным, в 15:45 на 556-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в аварию попали фура Volvo с полуприцепом и автомобиль Hyundai Elantra.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли четыре человека из Hyundai. От полученных травм скончались водитель легковой машины и трое пассажиров - мужчина, женщина и ребенок.

22-летнему водителю фуры на месте оказали медицинскую помощь, после чего он был отпущен.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются личности погибших», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
0
0
0
0
 
Гость|05.01.2019 18:45|

СТОЛЬКО ПОГИБШИХ...ИЗ ДВОИХ КТО-ТО "УБИЙЦА"...

Гость|05.01.2019 18:55|

ПРЕДСТАВЛЯЮ КАКАЯ СКОРОСТЬ БЫЛА

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 