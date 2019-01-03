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Происшествия | В баре на Ладожской женщину ударили по голове и забрали ее телефон

03.01.2019|17:56
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О том, что в одном из питейных заведений, расположенных на улице Ладожской, что-то пошло не так, стражи порядка узнали благодаря установленной в баре сигнализации - кто-то нажал тревожную кнопку..

«Через три минуты мы были на месте. К нам обратилась женщина, которая рассказала, что отдыхала в заведении в компании с мужчиной. Изрядно выпив, гражданин начал оскорблять ее и нецензурно выражаться. Словесная перепалка переросла в драку: мужчина нанес ей удар по голове ногой и в живот», - сообщил сотрудник УВО ФСВНГ РФ по Пензенской области Дмитрий Нагорнов.

А затем компаньон забрал у дамы сотовый телефон. Но вскоре 42-летнего мужчину, что повел себя не по-джентльменски, задержали сотрудники Росгвардии.

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Гость|03.01.2019 18:50|

отдых по буртасски

Гость|03.01.2019 18:54|

Если бы не забрал сотовый - отвертелся бы. Теперь ему карячит пятерик за разбой.

Имя: Гость
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