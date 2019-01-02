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Происшествия | В Шемышейском районе пожар унес жизнь 57-летнего мужчины

02.01.2019|11:45
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В ночь на среду, 2 января, в Шемышейском районе Пензенской области при пожаре погиб 57-летний мужчина.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС России, сигнал о ЧП поступил в 0:44. Загорелся срубовой дом на улице Колхозной в селе Старое Захаркино.

На место выехали шесть пожарных на двух машинах, однако дом успел сгореть полностью.

«При пожаре погиб местный житель 1961 года рождения, - сообщили в ГУ МЧС.

В ночь на 29 декабря трагедия произошла в селе Максимовка Каменского района. Проснувшийся ребенок разбудил бабушку и дедушку, и семья спаслась от огня, выбравшись через разбитое окно. Однако при пожаре погиб одинокий пенсионер, живший в другой квартире.

31 декабря в селе Низовка того же Каменского района сгорел деревянный дом на улице Центральной. Погиб 69-летний местный житель.

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