02.01.2019 | 11:45

В ночь на среду, 2 января, в Шемышейском районе Пензенской области при пожаре погиб 57-летний мужчина.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС России, сигнал о ЧП поступил в 0:44. Загорелся срубовой дом на улице Колхозной в селе Старое Захаркино.

На место выехали шесть пожарных на двух машинах, однако дом успел сгореть полностью.

«При пожаре погиб местный житель 1961 года рождения, - сообщили в ГУ МЧС.

В ночь на 29 декабря трагедия произошла в селе Максимовка Каменского района. Проснувшийся ребенок разбудил бабушку и дедушку, и семья спаслась от огня, выбравшись через разбитое окно. Однако при пожаре погиб одинокий пенсионер, живший в другой квартире.

31 декабря в селе Низовка того же Каменского района сгорел деревянный дом на улице Центральной. Погиб 69-летний местный житель.