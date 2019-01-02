02.01.2019 | 11:53

Рано утром в среду, 2 января, в Колышлее произошло ДТП: Lada Granta съехала в кювет и опрокинулась.

Авария случилась в 5:29 на улице Свердлова. Для ликвидации ее последствий на место выезжали три сотрудника ГУ МЧС России по Пензенской области и одна спецмашина.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеется пострадавшая – травмы получила женщина 1984 года рождения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ведомства.

30 декабря в Городищенском районе, на 720-м километре трассы М5 «Урал» (между селами Нижняя Елюзань и Старый Кряжим), вылетел в кювет автомобиль BMW. В группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии с места аварии. «Трасса М5, Пенза - Кузнецк, 720 км. Один труп», - написал очевидец последствий ДТП.