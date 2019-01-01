01.01.2019 | 19:22

У пензенского спортивного сообщества траур: накануне нового года скончался известный в области автогонщик из Заречного.

По информации, которую распространили в социальной сети «ВКонтакте» знакомые погибшего, он закрылся в гараже и сел в заведенный автомобиль. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Мужчине было всего 40 лет.

Выяснением обстоятельств случившегося занимается Следственное управление СК РФ по Пензенской области.

В 2016 году в Пензе по той же причине в январе в гараже около дома на улице Светлополянской погибла супружеская пара - 30-летняя женщина и 31-летний мужчина, в октябре - 33-летний горожанин на улице Бийской.