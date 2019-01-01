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Происшествия | В Заречном задохнулся угарным газом известный автогонщик

01.01.2019|19:22
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У пензенского спортивного сообщества траур: накануне нового года скончался известный в области автогонщик из Заречного.

По информации, которую распространили в социальной сети «ВКонтакте» знакомые погибшего, он закрылся в гараже и сел в заведенный автомобиль. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Мужчине было всего 40 лет.

Выяснением обстоятельств случившегося занимается Следственное управление СК РФ по Пензенской области.

В 2016 году в Пензе по той же причине в январе в гараже около дома на улице Светлополянской погибла супружеская пара - 30-летняя женщина и 31-летний мужчина, в октябре - 33-летний горожанин на улице Бийской.

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Гость|01.01.2019 19:39|

САМОУБИЙСТВО... иначе зачем закрываться...

Гость|01.01.2019 19:42|

penzainform.ru писал(a):

ыло всего 40 лет.
Как вспомнил что до пенсии 25 лет еще подумав оешил в рай рвануть.

Гость|01.01.2019 19:43|

Самоликвидация быаает.

Гость|01.01.2019 20:11|

рогозин?

Гость|01.01.2019 20:40|

известный самогонщик

Гость|01.01.2019 20:50|

Осознал всю сущность зареченцев и устранился.

Гость|01.01.2019 21:21|

Пфр скорбит

Имя: Гость
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