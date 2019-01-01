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Происшествия | Утром 1 января на улице Калинина сгорели два дома

01.01.2019|14:39
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Рано утром во вторник, 1 января, в Пензе произошел пожар на улице Калинина. Сигнал о ЧП поступил от очевидца в 6:11.

Оказалось, что горят два расселенных деревянных дома.

Для тушения огня на место прибыли 20 пожарных на 4 машинах, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области. Несмотря на их усилия, у обоих домов оказалась уничтожена кровля и они выгорели внутри по всей площади.

В результате пожара никто не пострадал. Очевидцы ЧП предполагают, что причиной случившегося стал поджог.

Источник — видео @merc_fss, instagram.com
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Гость|01.01.2019 15:18|

Под застройку многоэтажного дома мешали?

Гость|01.01.2019 15:21|

вау! снова демонтаж развалин будет за счёт бюджета!

дабы той фирме, что будет строить на этом месте новую недвижимость, не пришлось тратится.

Гость|01.01.2019 15:21|

вау! снова демонтаж развалин будет за счёт бюджета!

дабы той фирме, что будет строить на этом месте новую недвижимость, не пришлось тратится.

Гость|01.01.2019 15:23|

Ну тогда пожарным надо было "поставить" в честь праздника. Чтобы не тушили, а контролировали горение.

Гость|01.01.2019 15:24|

Не был расселённым дом на перекрёстке Калинина-Свердлова!!!И пожара в в доме не было!Горел только чердак!Я всё это из такси видел!

Гость|01.01.2019 15:43|

Дом не был расселённым. Заинтересованные лица расчищают площадку под торговый центр.

Имя: Гость
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