01.01.2019 | 14:39

Рано утром во вторник, 1 января, в Пензе произошел пожар на улице Калинина. Сигнал о ЧП поступил от очевидца в 6:11.

Оказалось, что горят два расселенных деревянных дома.

Для тушения огня на место прибыли 20 пожарных на 4 машинах, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области. Несмотря на их усилия, у обоих домов оказалась уничтожена кровля и они выгорели внутри по всей площади.

В результате пожара никто не пострадал. Очевидцы ЧП предполагают, что причиной случившегося стал поджог.