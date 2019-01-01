Рано утром во вторник, 1 января, в Пензе произошел пожар на улице Калинина. Сигнал о ЧП поступил от очевидца в 6:11.
Оказалось, что горят два расселенных деревянных дома.
Для тушения огня на место прибыли 20 пожарных на 4 машинах, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области. Несмотря на их усилия, у обоих домов оказалась уничтожена кровля и они выгорели внутри по всей площади.
В результате пожара никто не пострадал. Очевидцы ЧП предполагают, что причиной случившегося стал поджог.
Под застройку многоэтажного дома мешали?