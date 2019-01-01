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Происшествия | Основная версия пожара на улице Калинина - поджог

01.01.2019|17:36
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Новогодним утром на самом видном месте огонь уничтожил старый дом. Четыре пожарных расчета, в составе которых было двадцать человек, прибыли по адресу Калинина, 41, в первые часы 2019 года. Здание горело почти весь день: древнее сухое дерево тлеет долго.

Пожарные расчеты менялись друг с другом. Люди выбивались из сил.

Общая площадь пожара практически в центре города - 200 квадратных метров. Кроме расселенного дома сгорели находившиеся рядом надворные постройки.

Основная версия уничтожения трех деревянных строений - поджог.

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Гость|01.01.2019 18:38|

кто-то очень сильно хочет построить очередной торговый центр

Гость|01.01.2019 18:50|

бандитская страна, бандитские методы...

Гость|01.01.2019 19:04|

Фейерверк удался

Имя: Гость
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