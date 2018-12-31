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Происшествия | В ДТП под Нижним Ломовом пострадала 16-летняя девушка

31.12.2018|10:50
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В воскресенье, 30 декабря, в Нижнеломовском районе произошло ДТП, в котором пострадала девушка-подросток.

В 20:37 на первом километре дороги Нижний Ломов - Пачелма опрокинулся автомобиль Toyota Corolla.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, спасатели, медики скорой помощи.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 16-летняя девушка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области. Характер и степень тяжести травм, полученных несовершеннолетней пассажиркой, не уточняются.

Источник — фото: 58.mchs.gov.ru
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