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Происшествия | На улице Терновского в Пензе произошло ДТП с участием пешехода

31.12.2018|12:00
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В понедельник, 31 декабря, в Пензе случилось ДТП, в котором пострадал пешеход.

Фотографии происшествия появились в группе «Сова Пенза авто» около 11:00.

«По направлению в Терновку, на первом заезде в Спутник. Авария + сбитый пешеход. Аккуратнее в преддверии нового года!!!» - пишет автор снимка.

На фото запечатлен пешеходный переход, на котором стоят люди. На тротуаре находится легковой автомобиль, на зебре - машина скорой помощи.

Комментатор под ником Nicolya Simpson опубликовал еще одно фото, на котором видно: к месту происшествия подъехали вторая машина скорой помощи и спецавтомобиль ГИБДД. Автор уточнил место, где произошло несчастье, это перекресток улиц Терновского и Петровского.

«ДТП. Кого-то увезла скорая помощь», - написал он.

«По предварительной информации, в 11:05 у дома № 26 на улице Петровского столкнулись автомобили Audi A4 под управлением 27-летней женщины и ВАЗ-2109, за рулем которого находился 59-летний мужчина.

После столкновения водитель ВАЗ-2109 допустил наезд на пешехода - 72-летнюю женщину. Она доставлена в медицинское учреждение с телесными повреждениями», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото: vk.com/sova_penza
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Гость|31.12.2018 14:05|

Проехала прямо не с того ряда.

Гость|31.12.2018 14:07|

Уважаемый губернатор,снимите с должности начальника ГИБДД или сами наведите порядок.Каждый день на пешеходных переходах гибнут люди или становятся инвалидами.

Имя: Гость
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