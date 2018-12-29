Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|30 дек 2018|08:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-16oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-18oC
-10oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Происшествия | В Вадинском районе авто с двухлетней девочкой врезалось в дерево

29.12.2018|15:02
Печать

В пятницу, 28 декабря, в Вадинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием малолетнего ребенка.

По предварительным данным, в 21:27 у дома № 1 на улице Пролетарской в деревне Сошниковке 35-летний водитель автомобиля Volvo не справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

В результате аварии пассажиры иномарки - 31-летняя женщина и двухлетняя девочка - получили травмы. Медики осмотрели их на месте, оказали необходимую помощь и отпустили.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 