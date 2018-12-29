29.12.2018 | 15:02

В пятницу, 28 декабря, в Вадинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием малолетнего ребенка.

По предварительным данным, в 21:27 у дома № 1 на улице Пролетарской в деревне Сошниковке 35-летний водитель автомобиля Volvo не справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

В результате аварии пассажиры иномарки - 31-летняя женщина и двухлетняя девочка - получили травмы. Медики осмотрели их на месте, оказали необходимую помощь и отпустили.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.