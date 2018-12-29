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Происшествия | Сотни пензенцев остались без электричества из-за аварии

29.12.2018|22:41
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В ночь на воскресенье, 30 декабря, на нескольких улицах Пензы отключили электроэнергию.

Без света остались жители части домов на Суворова, Карпинского, Бекешской, а также Бугровки.

По сведениям Единой диспетчерской службы г. Пензы, причиной отключения стала авария, ведутся восстановительные работы.

«Соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в электроснабжении находится на контроле органов прокуратуры», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|30.12.2018 01:08|

Наладьте напряжение в сети. Идёт больше 240v

Гость|30.12.2018 03:02|

С Новым годом!

Гость|30.12.2018 06:35|

Часы пробьют двенадцать раз - сейчас отключат свет и газ

Гость|30.12.2018 06:49|

Темнота- друг молодёжи

Имя: Гость
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