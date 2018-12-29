В ночь на воскресенье, 30 декабря, на нескольких улицах Пензы отключили электроэнергию.
Без света остались жители части домов на Суворова, Карпинского, Бекешской, а также Бугровки.
По сведениям Единой диспетчерской службы г. Пензы, причиной отключения стала авария, ведутся восстановительные работы.
«Соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в электроснабжении находится на контроле органов прокуратуры», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
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