29.12.2018 | 22:41

В ночь на воскресенье, 30 декабря, на нескольких улицах Пензы отключили электроэнергию.

Без света остались жители части домов на Суворова, Карпинского, Бекешской, а также Бугровки.

По сведениям Единой диспетчерской службы г. Пензы, причиной отключения стала авария, ведутся восстановительные работы.

«Соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в электроснабжении находится на контроле органов прокуратуры», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.