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Происшествия | В Сети появилось видео с места ДТП у Монтажного, обе машины в кювете

30.10.2018|10:54
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Утром во вторник, 30 октября, на дороге, соединяющей трассу М5 и поселок Монтажный в Пензе, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Видео с места аварии появилось в группе «Пенза на колесах» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлено, что обе машины после столкновения оказались в кювете. Рядом с ними стоят пожарная, две скорые и два автомобиля ГИБДД.

По данным ИА «ПензаИнформ», с места случившегося госпитализировали несколько человек. Официальной информации о ДТП пока нет.

Пензенцы, комментируя видеозапись, предположили, что причинами аварии могли стать скользкая дорога и летняя резина.

Источник — видео Лехи Лавринова
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