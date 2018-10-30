30.10.2018 | 10:54

Утром во вторник, 30 октября, на дороге, соединяющей трассу М5 и поселок Монтажный в Пензе, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Видео с места аварии появилось в группе «Пенза на колесах» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлено, что обе машины после столкновения оказались в кювете. Рядом с ними стоят пожарная, две скорые и два автомобиля ГИБДД.

По данным ИА «ПензаИнформ», с места случившегося госпитализировали несколько человек. Официальной информации о ДТП пока нет.

Пензенцы, комментируя видеозапись, предположили, что причинами аварии могли стать скользкая дорога и летняя резина.