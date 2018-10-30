30.10.2018 | 11:21

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сообщили подробности ДТП, произошедшего утром у поселка Монтажного в Пензе.

«По предварительной информации, в 7:35 напротив строения № 18 на улице Ушакова столкнулись автомобили Hyundai, которым управляла 35-летняя женщина, и ВАЗ-2107 с 39-летним мужчиной за рулем», - уточнили в ведомстве.

В результате за медицинской помощью обратились водители обеих машин, а также пассажиры ВАЗа - 39-летняя женщина и мальчик 2011 года рождения.

Последствия аварии попали на видео, которое было размещено в социальной сети «ВКонтакте». Комментируя его, пензенцы предположили, что причинами ДТП могли стать скользкая дорога и летняя резина.