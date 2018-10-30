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Происшествия | ГИБДД: В ДТП у Монтажного пострадали четыре человека

30.10.2018|11:21
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В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сообщили подробности ДТП, произошедшего утром у поселка Монтажного в Пензе.

«По предварительной информации, в 7:35 напротив строения № 18 на улице Ушакова столкнулись автомобили Hyundai, которым управляла 35-летняя женщина, и ВАЗ-2107 с 39-летним мужчиной за рулем», - уточнили в ведомстве.

В результате за медицинской помощью обратились водители обеих машин, а также пассажиры ВАЗа - 39-летняя женщина и мальчик 2011 года рождения.

Последствия аварии попали на видео, которое было размещено в социальной сети «ВКонтакте». Комментируя его, пензенцы предположили, что причинами ДТП могли стать скользкая дорога и летняя резина.

Источник — фото Kirill Payalov
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Гость|30.10.2018 11:44|

А можно и так,и превышение скорости в сложных дорожных условиях.

Гость|30.10.2018 12:01|

В тазу все живы?!?!

Гость|30.10.2018 12:41|

penzainform.ru писал(a):

Комментируя его, пензенцы предположили, что причинами ДТП могли стать скользкая дорога и летняя резина.
Мог стать психоз одного из водителей, которому (или которой) непременно нужно быстрее всех!

Имя: Гость
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