29.10.2018 | 15:22

В понедельник, 29 октября, в селе Александровка Пензенского района произошел пожар. Сигнал о возгорании в кирпичном жилом доме поступил на пульт дежурного в 6:40.

На ликвидацию чрезвычайной ситуации выехали 6 сотрудников регионального ГУ МЧС на двух спецавтомобилях. Кроме того, на место происшествия прибыл экипаж из трех сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожарные спасли из огня одного человека. Здание выгорело полностью, огонь прошел площадь около 72 квадратных метров.

В этот же день пожар случился на улице Фрунзе в Пензе: в расселенном доме № 10 загорелся мусор между вторым и третьим этажами. На тушение огня выехали семь пожарных на трех машинах», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.