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Происшествия | В Пензе маршрутка попала в ДТП, пассажирам потребовалась медпомощь

29.10.2018|17:47
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В понедельник, 29 октября, в Пензе произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта.

По предварительным данным, на улице Калинина у фабрики игрушек столкнулись автомобиль УАЗ под управлением 30-летнего мужчины и микроавтобус Ford, за рулем которого находился 31-летний водитель.

Видео аварии, запечатленное на регистратор проезжавшей мимо маршрутки, разместил в группе «Сова Пенза Авто» в соцсети «ВКонтакте» пользователь, подписавшийся Denis Vladimirovich. На кадрах видно, что передняя часть микроавтобуса сильно помята, а у места аварии стоит машина скорой помощи.

«В результате происшествия за медицинской помощью обратились пассажиры «Форда» - девочка 2007 и женщина 1977 года рождения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

25 октября на перекрестке улиц Володарского и Бакунина в Пензе в аварию попали «Газель», перевозившая пассажиров по маршруту № 8, и полицейский УАЗ. Маршрутка столкнулась с двигавшимся навстречу автомобилем Matiz, а машина ППС сбила дорожный знак и врезалась в стоявшие Chevrolet и Hyundai.

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Гость|29.10.2018 18:13|

Сначала не соблюдают ПДД, надеясь на авось, потом в ДТП попадают.

Гость|29.10.2018 18:39|

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 29 октября, в Пензе произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта.
penzainform.ru писал(a):
микроавтобус Ford
Мне кажется пензаинформ живёт в другой реальности. Маршрутки НЕ общественный транспорт и НЕ микроавтобус. Это маршрутки обыкновенные.

Гость|29.10.2018 18:46|

Это не он на красный на Чкалова-Калинина пролетел?

Только камеры на каждом перекрёстке научат наглецы соблюдать пдд

Гость|29.10.2018 19:29|

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