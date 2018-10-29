29.10.2018 | 17:47

В понедельник, 29 октября, в Пензе произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта.

По предварительным данным, на улице Калинина у фабрики игрушек столкнулись автомобиль УАЗ под управлением 30-летнего мужчины и микроавтобус Ford, за рулем которого находился 31-летний водитель.

Видео аварии, запечатленное на регистратор проезжавшей мимо маршрутки, разместил в группе «Сова Пенза Авто» в соцсети «ВКонтакте» пользователь, подписавшийся Denis Vladimirovich. На кадрах видно, что передняя часть микроавтобуса сильно помята, а у места аварии стоит машина скорой помощи.

«В результате происшествия за медицинской помощью обратились пассажиры «Форда» - девочка 2007 и женщина 1977 года рождения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

25 октября на перекрестке улиц Володарского и Бакунина в Пензе в аварию попали «Газель», перевозившая пассажиров по маршруту № 8, и полицейский УАЗ. Маршрутка столкнулась с двигавшимся навстречу автомобилем Matiz, а машина ППС сбила дорожный знак и врезалась в стоявшие Chevrolet и Hyundai.