Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|29 окт 2018|10:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  74.67  |  $  65.63
 

Происшествия | В Пензе 8 пожарных тушили горевший мусор на улице Воронова

29.10.2018|09:47
Печать

В воскресенье, 28 октября, в доме № 8 на улице Воронова в Пензе произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 21:25.

На тушение огня выехали 8 человек на трех спецавтомобилях. Как выяснилось, на разгрузочной площадке автомойки загорелся мусор и электрокабель.

«В пожаре пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

На фото, предоставленных читателем ИА «ПензаИнформ» Олегом Бычковым, видно, что задымление происходит возле помещения автомойки.

Пользователи соцсетей активно комментируют происшествие. «Так парадоксально звучит: мойка - и горит... Там же вода кругом», - пишет один из них.

«Горел въезд в «Магнит», на экстакады, но там еще и сауна внутри! Может, кто попарился хорошенько, баня по-черному!» - предполагает другой.

«Я слышала, как пожарные кричали, что мусор горит!» - поясняет третья пользовательница соцсетей.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 