29.10.2018 | 09:47

В воскресенье, 28 октября, в доме № 8 на улице Воронова в Пензе произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 21:25.

На тушение огня выехали 8 человек на трех спецавтомобилях. Как выяснилось, на разгрузочной площадке автомойки загорелся мусор и электрокабель.

«В пожаре пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

На фото, предоставленных читателем ИА «ПензаИнформ» Олегом Бычковым, видно, что задымление возникло возле помещения автомойки.

Пользователи соцсетей активно комментируют происшествие. «Так парадоксально звучит: мойка - и горит... Там же вода кругом», - пишет один из них.

«Горел въезд в «Магнит», на эстакады, но там еще и сауна внутри! Может, кто попарился хорошенько, баня по-черному!» - предполагает другой.

«Я слышала, как пожарные кричали, что мусор горит!» - поясняет третья пользовательница соцсетей.