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Происшествия | МУП «Пензадормост» обязали заплатить за лежавший на дороге кусок асфальта

28.10.2018|13:54
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Камень, не убранный вовремя с проезжей части, обойдется дорожной организации в 140 тысяч рублей. Такую сумму она должна будет выплатить владельцу иномарки, который 5 января ехал по улице Баумана и получил неожиданный удар. Оказалось, что кусок асфальта вылетел из-под колеса встречного автомобиля. Машина истца была повреждена.

Пензенец обратился в Октябрьский районный суд, ответчиком обозначил МУП «Пензадормост». Но эта организация с претензиями не согласилась - посчитала, что расплачиваться должна либо фирма, реконструировавшая дорогу, либо казна города.

«Ответственность за вред, причиненный автомобилю в результате ДТП, произошедшего на указанном участке дороги в связи с наличием на нем постороннего предмета, суд возложил на организацию, которая приняла на себя обязательство по содержанию дороги, в данном случае на МУП «Пензадормост», и признала его надлежащим ответчиком», - сообщила помощник председателя Октябрьского районного суда г. Пензы Ольга Ивашкина.

Но это решение организация в настоящее время обжалует в областной инстанции. Летом в Октябрьском районном суде было рассмотрено еще одно дело в отношении МУП «Пензадормост». ЧП случилось на улице Луначарского.

Когда женщина выезжала со стоянки на своей иномарке, сверху на автомобиль упал фрагмент моста. Суд обязал ответчика возместить ущерб в сумме около 170 000 рублей. Решение пока тоже не вступило в законную силу.

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Гость|28.10.2018 15:08|

глаза где были у этого водятла, наверняка подстава, до этого в клумбу заехал а бобла решил с дорожников дернуть

Имя: Гость
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