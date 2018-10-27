27.10.2018 | 12:51

В пятницу, 26 октября, в Пензенской области произошли две аварии с участием пешеходов. Одна из них имеет летальный исход.

По предварительным данным, в 19:00 напротив дома № 81 на улице Гоголя в Пензе 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 сбил 52-летнего мужчину. Последний получил травмы, от чего скончался в машине скорой помощи.

В Кузнецке в 17:30 около дома № 8а на улице Белинского 29-летняя женщина на Daewoo Nexia наехала на 65-летнюю пенсионерку, которую в результате госпитализировали с телесными повреждениями.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по обоим фактам в настоящее время проводится проверка.