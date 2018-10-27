27.10.2018 | 12:35

Ранним утром в субботу, 27 октября, на улице Чаадаева в Пензе произошло ДТП, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 3:30 неподалеку от остановки «Завод ЖБИ» столкнулись Mitsubishi Lancer и Scania.

Фото с места аварии появились в группе «Сова Авто Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Судя по ним, легковую машину занесло под фуру, так что шансов выжить у водителя практически не было.

«Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекалось три человека, одна единица техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.