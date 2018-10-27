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Происшествия | В ДТП на улице Чаадаева в Пензе погиб человек

27.10.2018|12:35
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Ранним утром в субботу, 27 октября, на улице Чаадаева в Пензе произошло ДТП, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 3:30 неподалеку от остановки «Завод ЖБИ» столкнулись Mitsubishi Lancer и Scania.

Фото с места аварии появились в группе «Сова Авто Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Судя по ним, легковую машину занесло под фуру, так что шансов выжить у водителя практически не было.

«Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекалось три человека, одна единица техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

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Гость|27.10.2018 13:04|

осколки в радиусе метров 30 до сих пор, неслабо дал газу парняга, хорошо что последний раз

Гость|27.10.2018 13:04|

Продолжают свои фуры бросать на дороге,а люди продолжают в них врезаться и гибнуть. ДО КОЛЕ?!!! КОГДА ВЫ ЭТОТ БАРДАК УСТРАНИТЕ?! ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НЕ ОТСТОЙНИК ДЛЯ ФУР!!!

Гость|27.10.2018 13:07|

Гость писал(a):

ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НЕ ОТСТОЙНИК

Проезжая часть не полигон для гонок. Идиот гнал так, что запресовался под самый мост. Ойкнуть не успел.

Имя: Гость
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