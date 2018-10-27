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Происшествия | Пенсионер из Лопатина и его 7-летний внук пошли за грибами и заблудились

27.10.2018|12:16
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Вечером в пятницу, 26 октября, в Лопатинском районе в лесу заблудились 66-летний житель райцентра и его 7-летний внук. Около 14:00 они поехали на машине за грибами, а когда через несколько часов собрались возвращаться домой, не смогли найти дорогу к автомобилю.

В начале пятого часа пополудни мужчина успел позвонить своей дочери и сообщить, что они заплутали, после этого его телефон разрядился.

На поиски пропавших отправились сотрудники Городищенского межрайонного следственного отдела, отделения полиции Лопатинского района, службы судебных приставов и МЧС.

Около 19:00 пенсионера и мальчика нашли примерно в полутора километрах от машины. Они были в полном порядке, так что медицинская помощь не потребовалась.

«Следственное управление обращается к жителям области с предупреждением быть осторожнее при походе в лес за грибами: иметь при себе как минимум заряженный мобильный телефон, спички, фонарик; предупреждать родственников или знакомых о своем походе, местонахождении того участка местности, куда собираетесь, и приблизительном времени вашего возвращения», - заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|27.10.2018 12:37|

А чё ж они не из Лопатины пошли?

Гость|27.10.2018 12:44|

penzainform.ru писал(a):

Они были в полном порядке, так что медицинская помощь не потребовалась.

Как не требуется, деда обязательно надо обследовать, в порядке ли его умственные способности. заблудился в трех соснах. Аксакал

Гость|27.10.2018 12:46|

penzainform.ru писал(a):

быть осторожнее при походе в лес за грибами:
Компас не упомянули и большой клубок с веревкой надо было к машине конец привязать.

Имя: Гость
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