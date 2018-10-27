27.10.2018 | 12:16

Вечером в пятницу, 26 октября, в Лопатинском районе в лесу заблудились 66-летний житель райцентра и его 7-летний внук. Около 14:00 они поехали на машине за грибами, а когда через несколько часов собрались возвращаться домой, не смогли найти дорогу к автомобилю.

В начале пятого часа пополудни мужчина успел позвонить своей дочери и сообщить, что они заплутали, после этого его телефон разрядился.

На поиски пропавших отправились сотрудники Городищенского межрайонного следственного отдела, отделения полиции Лопатинского района, службы судебных приставов и МЧС.

Около 19:00 пенсионера и мальчика нашли примерно в полутора километрах от машины. Они были в полном порядке, так что медицинская помощь не потребовалась.

«Следственное управление обращается к жителям области с предупреждением быть осторожнее при походе в лес за грибами: иметь при себе как минимум заряженный мобильный телефон, спички, фонарик; предупреждать родственников или знакомых о своем походе, местонахождении того участка местности, куда собираетесь, и приблизительном времени вашего возвращения», - заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.